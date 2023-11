„Nasza strategia może być kompletna tylko wtedy, gdy uwzględni potrzeby Ukrainy i jej potencjał przemysłowy” – powiedziała von der Leyen w przemówieniu na dorocznej konferencji Europejskiej Agencji Obrony, cytowana przez Reuters.

Von der Leyen stwierdziła, że Ukrainę należy włączyć do programów obronnych UE, aby pomóc zaspokoić jej potrzeby w wojnie z rosyjską inwazją.

„Pierwszym krokiem do osiągnięcia tego celu jest włączenie Ukrainy w proces konsultacji dotyczących strategii przemysłowej” – stwierdziła von der Leyen.

„Powinno to doprowadzić do włączenia Ukrainy do niektórych naszych programów obronnych, w razie potrzeby za zgodą Parlamentu Europejskiego i Rady” - dodała.

Komisja zamierza na początku przyszłego roku zaproponować swój Program Europejskiego Przemysłu Obronnego.

Liderzy europejskiego przemysłu obronnego wezwali w czwartek UE do bardziej stanowczej reakcji, która pomoże im zareagować na presję dotyczącą zwiększenia zdolności do zaspokojenia zapotrzebowania wojennego na Ukrainie i innych potrzeb bezpieczeństwa.

Stowarzyszenie ASD zajmujące się lotnictwem, bezpieczeństwem i obroną, które lobbuje na rzecz branży w Brukseli, stwierdziło, że zwiększenie potencjału obronnego wymaga długoterminowego planowania i bardziej wymiernej współpracy z Unią Europejską i rządami krajowymi.

„Ukraina była sygnałem alarmowym dla europejskiego przemysłu i wiele krajów wydaje na obronność znacznie więcej niż kiedyś” – powiedział Micael Johansson, dyrektor generalny szwedzkiego Saaba i wiceprezes stowarzyszenia ASD.

„Musimy wznowić produkcję amunicji i systemów uzbrojenia, czego nie robiliśmy od bardzo długiego czasu i co wymaga całego +ekosystemu+, co jest naprawdę wyzwaniem” – powiedział na marginesie corocznego spotkania branżowego.

„To ogromna inwestycja i nie możemy tego w branży zrobić sami” – dodał cytowany przez Reuters.