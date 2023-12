Cytujący dane dziennik "Daily Sabah" zauważa, że bezprecedensowy popyt na produkty tureckiego przemysłu zbrojeniowego - którego eksportowy rekord wyniósł w 2022 roku 4,4 mld dol. - wywołały w przeważającej mierze drony bojowe.

Erdogan śrubuje wyniki

Tureccy urzędnicy określili, że w najbliższej przyszłości kwota ta ma wzrosnąć powyżej 10 mld dol. Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan ogłosił we wrześniu, że celem kraju jest wyeksportowanie w 2023 roku uzbrojenia o wartości 6 mld dol.

Na eksport tureckiego przemysłu zbrojeniowego składa się 230 produktów, które trafiają do 170 krajów.

Beneficjent zachodnich embarg

"Daily Sabah" przypomniał, że "do głębokiej transformacji tureckiego przemysłu obronnego przyczyniło się kilkadziesiąt zachodnich embarg".

"Celem transformacji w ciągu ostatnich 20 lat było zmniejszenie zależności zewnętrznej od zachodniego uzbrojenia poprzez innowacyjne inicjatywy inżynieryjne i technologie opracowane w kraju" - skomentowała gazeta. Nieco ponad dwie dekady temu wartość eksportu sprzętu wojskowego Turcji wynosiła 248 mln dolarów.

"Potrzeba ta doprowadziła do opracowania szeregu projektów i firm lotniczych, uzbrojenia lądowego i morskiego; zależność Turcji od importu z zagranicy w tej sferze spadła z ok. 80 proc. na początku XXI wieku do 20 proc. obecnie" - zauważył turecki dziennik.

jbw/ adj/