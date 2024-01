Ponad 400 osób zginęło w wyniku wykolejenia się pociągu pasażerskiego jadącego z Pjongjangu do miasta Kumgol w prowincji Hamgyong Południowy – podała we wtorek koreańska sekcja Radia Wolna Azja (RFA). Do zdarzenia doszło 26 grudniu ubiegłego roku.