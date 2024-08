Iran nadal będzie eskalował konflikt z Izraelem. Nawet za cenę wojny

Iran nadal zamierza eskalować konflikt z Izraelem i planuje na nim kolejny odwet, nawet gdyby miało to doprowadzić do wojny - napisał amerykański dziennik "Wall Street Journal". Według NBC Izrael przygotowuje się do kilkudniowych ataków Iranu.