Iran wzywa do powstrzymania działań Izraela

Abdollahijan stwierdził, że "głównym czynnikiem zapewniającym stabilność i bezpieczeństwo w regionie jest powstrzymanie zbrodni reżimu syjonistycznego w Gazie i na Zachodnim Brzegu oraz ustanowienie trwałego zawieszenia broni".

Szef irańskiego MSZ brał udział w posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ na temat Bliskiego Wschodu w Nowym Jorku.

Zagrożenie eskalacją konfliktu na Bliskim Wschodzie

Zdaniem komentatorów Izrael i Iran bagatelizują zdarzenie, by nie doprowadzić do eskalacji konfliktu. "Wygląda na to, że jesteśmy bliżej niż kiedykolwiek wojny w tym regionie, mimo że społeczność międzynarodowa najprawdopodobniej dołoży wszelkich starań, aby złagodzić te napięcia" - napisał komentator spraw wojskowych w dzienniku "Haarec" Amos Harel.

Stanowisko Białego Domu i ONZ

Biały Dom nie komentuje doniesień o nocnych atakach izraelskich w Iranie - oznajmiła w piątek rzeczniczka Białego Domu Karine Jean-Pierre.

Sekretarz Generalny ONZ Antonio Guterres wezwał do zakończenia ataków. "Najwyższy czas, aby zatrzymać niebezpieczny cykl odwetu na Bliskim Wschodzie" - wezwało jego biuro.

Nocne ataki izraelskie w Iranie

Późnym wieczorem w czwartek izraelskie drony zaatakowały na terenie prowincji Isfahan. Obiekty nuklearne znajdujące się tam pozostały nienaruszone. Kilka dni temu miał miejsce atak Iranu na Izrael. Była to odpowiedź na zbombardowanie ambasady Iranu w Syrii, do którego doszło 1 kwietnia br.(PAP)