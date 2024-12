Węgry proponują rozejm bożonarodzeniowy

Jak napisał Viktor Orbán na platformie X:

„Podczas zakończenia przewodnictwa Węgier w UE podjęliśmy nowe wysiłki na rzecz pokoju. Zaproponowaliśmy rozejm bożonarodzeniowy i przeprowadzenie szerokiej wymiany jeńców. Mówią, że prezydent Zełenski jednoznacznie to dziś odrzucił i wykluczył. Zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy!"

Inicjatywę Węgier potwierdził rzecznik Kremla Pieskow, który wczoraj oświadczył żeKijów, „sądząc po oświadczeniach Wołodymyra Zełenskiego", odrzucił wszystkie propozycje Orbána.

Zełenski wrogo o węgierskiej inicjatywie

Prezydent Zelłenski bezpośrednio i ostro odpowiedział na inicjatywę Węgier i napisał na platformie X:

„Wszyscy mamy nadzieję, że @PM_ViktorOrban przynajmniej nie zaprosiAssada do Moskwy, aby wysłuchać jego godzinnych wykładów.

Jest absolutnie jasne, że osiągnięcie prawdziwego pokoju i gwarantowanego bezpieczeństwa wymaga determinacji Ameryki, jedności Europy i niezachwianego zaangażowania wszystkich partnerów w Cele i Zasady Karty Narodów Zjednoczonych. Nikt nie powinien budować własnego wizerunku kosztem jedności; każdy powinien skupić się na wspólnym sukcesie. Jedność w Europie zawsze była kluczem do jego osiągnięcia. Nie może być rozmów o wojnie, którą Rosja prowadzi przeciwko Ukrainie, bez udziału Ukrainy. Jestem wdzięczny @realDonaldTrump i wielu europejskim liderom, z którymi już pracujemy nad znalezieniem słusznych i silnych rozwiązań dla prawdziwego pokoju.”

Jak widać odpowiedź Zełenskiego zaczynała się od bezpośredniej uszczypliwości względem Orbana, potem jego krytyki a kończyła się wyrazami wdzięczności dla Donalda Trumpa.

Trump krytykuje głupie decyzje Zeleńskiego

Z kolei w swoich sieciach społecznościowych prezydent-elekt Trump krytykuje Zełenskiego i administrację Bidena "Sądzę, że obecnie najniebezpieczniejsze jest to, co się dzieje, gdy Zełenski zdecydował - za zgodą, jak przypuszczam, prezydenta (Bidena - red.) - zacząć ostrzeliwać Rosję rakietami. Sądzę, że to poważna eskalacja. Sądzę, że to głupia decyzja".

Otwarte nazywanie decyzji Zełenskiego "głupimi", na pewno nie poprawi wzajemnych stosunków. Wpis ten pokazuje jak bardzo krytyczny jest stosunek Trumpa do polityki Zełenskiego. Dlatego można obstawiać, że krytyka Zełenskiego wobec Orbana, nie została dobrze przyjęta przez Trumpa i jego otoczenia.

Tradycja bożonarodzeniowych rozejmów

Warto tu dodać, że w krajach Zachodu bożonarodzeniowy rozejm ma znaczenie symboliczne. Mitem obrosło bowiem wydarzenie z czasu I wojny światowe. W noc wigilijną 2014 r. w okopach w okolicach Ypres doszło do bratania się oddziałów niemieckich oraz walijskich fizylierów. Żołnierze wojujących stron wspólnie śpiewali kolędy, pili i wykrzykiwali życzenia. Na ziemi niczyjej doszło nawet do meczu piłki nożnej między żołnierzami obu stron. Historia ta jest powszechnie znana na Zachodzie, więc odrzucenie tego typu inicjatywy może zaszkodzić wizerunkowi Zełenskiego.