"FT": System do ochrony granic UE powstał w Moskwie. Prokuratura Europejska wszczęła śledztwo

Francuska firma informatyczna Atos stworzyła system do ochrony granic UE, ale zrobiła to w Moskwie - ujawnił w czwartek "Financial Times". Prokuratura Europejska (EPPO) wszczęła śledztwo, które ma wyjaśnić, czy przy tworzeniu systemu nie doszło do ingerencji służb rosyjskich.