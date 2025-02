Rosja zwiększa możliwości wojskowe

W ramach przeprowadzanej reformy wojskowej Rosja dąży do utworzenia czterech-pięciu dywizji, korpusu armijnego i sił wsparcia zamiast brygad. Przed atakiem na Ukrainę na terenach przygranicznych z Finlandią stacjonowało około 20 tys. rosyjskich żołnierzy, cztery brygady w stanie gotowości – przypomniał generał.

Przemawiając podczas seminarium na temat polityki bezpieczeństwa na Uniwersytecie Helsińskim, Jaakkola zwrócił uwagę, że Rosja, pomimo wojny przeciwko Ukrainie, znacznych strat w ludziach i sprzęcie wojskowym, była zdolna opracować własne metody i strategie działania, zwiększyć wyposażenie oraz produkcję przemysłu zbrojeniowego.

Według niego doświadczenia tej wojny pokazują, że wcześniejsze założenia o powierzeniu prowadzenia działań zbrojnych jedynie profesjonalnym wojskowym nie jest już wystarczające. "Nastąpił powrót do tradycyjnej zdolności i woli społeczeństwa jako całości do prowadzenia wojny. Ma to szczególne znaczenie w obliczu przedłużającej się wojny" – przyznał Jaakkola. To wymaga – kontynuował - "rezerw osobowych oraz funkcjonującego systemu mobilizacyjnego".

Finlandia nie zrezygnowała z powszechnego poboru do wojska

W przeciwieństwie do wielu krajów zachodnich Finlandia po zimnej wojnie nie zrezygnowała z powszechnego poboru do wojska; liczebność fińskich sił zbrojnych na wypadek wojny wynosi 280 tys.; rezerwa liczy ok. 870 tys. osób.

W ocenie fińskiego dowódcy wojna Rosji przeciwko Ukrainie pokazała, że obecnie konieczne jest stosowanie zarówno tradycyjnych jak i nowoczesnych metod walki. Oznacza to – mówił obrazowo Jaakkola – że "fortyfikacje terenów muszą być przygotowane odpowiednio wcześniej, a nie dopiero gdy pojawią się nad nimi drony".

Nowym elementem w wojnie – dodał generał – stały się zakrojone na szeroką skalę operacje hybrydowe, wykorzystujące środki polityczne, gospodarcze, militarne i informacyjne.

Z Helsinek Przemysław Molik (PAP)