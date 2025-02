Kreml gotowy do współpracy z Amerykanami

W poniedziałek, w trzecią rocznicę rozpoczęcia inwazji na Ukrainę, odbyło się spotkanie Putina z członkami rządu Federacji Rosyjskiej, a także z dyrektorem Rosatomu (państwowej grupy zrzeszającej firmy zajmujące się cywilnym i militarnym wykorzystaniem technologii jądrowych – przyp. PAP) w sprawie rozwoju przemysłu metali ziem rzadkich. We wtorek natomiast Kreml „potwierdził” gotowość do współpracy z Amerykanami w zakresie wydobycia pierwiastków oraz metali ziem rzadkich w Rosji.

Putin wykorzystuje słabość Trumpa

Zdaniem Miłosza Bartosiewicza, analityka w zespole rosyjskim Ośrodka Studiów Wschodnich, sygnałów z Kremla nie należy traktować jako poważnej oferty. „To wyłącznie gra polityczna bazująca na odwoływaniu się do transakcyjnej mentalności Trumpa i jego merkantylnego podejścia do polityki zagranicznej. Rosjanie traktują to jako jego słabość i wykorzystują” – podkreślił ekspert w rozmowie z PAP FakeHunter.

W jego ocenie dyktator, stwarzając pozory zamiaru robienia z Amerykanami interesów, ma cel doraźny i długookresowy.

Tym pierwszym jest złożenie Stanom „kontroferty” wobec planów umowy amerykańsko-ukraińskiej dot. zasobów naturalnych. „Ma ona pozwolić zaprezentować się Putinowi jako konstruktywny i gotowy do współpracy partner, w tej i w innych dziedzinach, w przeciwieństwie do Zełenskiego, który miał opory przed przyjęciem amerykańskiego rozwiązania” – zwrócił uwagę Miłosz Bartosiewicz.

Jak wskazał analityk OSW, dalekosiężnym celem Putina jest natomiast nakreślenie przed Trumpem perspektyw na rzekomą przyszłą współpracę gospodarczą Rosji i USA. „W mirażach – bo tak to należy nazwać – które Kreml roztacza, kryje się m.in. sugestia konieczności zniesienia wymierzonych w Rosję sankcji ekonomicznych” – ocenił rozmówca PAP FakeHunter.

Szczególnie istotne jest to, że Putin w swojej wypowiedzi wyszczególnił bogactwa naturalne pozyskiwane w Donbasie. Deklarację gotowości do wspólnych przedsięwzięć gospodarczych na okupowanych terytoriach Ukrainy należy odczytywać w taki sposób, że Putin czuje się pewny, że uda mu się te tereny utrzymać. „Obiecując koncesje, stara się o nieformalną legitymację takiego stanu rzeczy w Waszyngtonie” – podkreślił Bartosiewicz.

Odwrócony manewr Kissingera

Jak stwierdził dr Bogdan Pliszka z Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego, choć to bardzo śmiała teoria, nie należy wykluczać, że sygnały wysłane Amerykanom przez Putina to próba stworzenia sytuacji, w której możliwym stanie się urwanie Rosji z chińskiej smyczy.

„Na początku lat 70. Henry Kissinger zaproponował Chinom dołączenie do obozu amerykańskiego, z czego te skorzystały i teraz są supermocarstwem, z którym Ameryka z trudem sobie radzi. O ile w ogóle. Dla USA kluczową sprawą jest odwrócenie manewru Kissingera i nakłonienie Rosji, żeby opowiedziała się po stronie USA” – tłumaczył ekspert i podkreślił, że jeśli Putin tak wysoko licytuje, to bardzo dużo ryzykuje. „Obecnie chińska gospodarka jest 12-krotnie większa od rosyjskiej. Jeżeli Putin robi to bez porozumienia z Chinami, ryzykuje ich bardzo nerwową reakcję. Ameryka może w każdej chwili zablokować chiński transport morski. Dlatego Chiny wydały olbrzymie pieniądze na tzw. Nowy Jedwabny Szlak przez Azję Środkową. Przejście Rosji do +drużyny amerykańskiej+ oznaczałoby możliwość całkowitego zablokowania chińskich szlaków eksportowych, co z pewnością zostałoby przez Chiny poczytane za akt agresji” – wskazał Bogdan Pliszka.

Wysokie oczekiwania Rosji

Rozmówca PAP zaznaczył, że administracja USA nie może nie dostrzegać, że po tym, jak Europa – przynajmniej oficjalnie – przestała kupować rosyjskie surowce, kraje takie jak Chiny czy Indie niezwykle skorzystały na ich zakupie. Putin położył na stole propozycję „kupujcie od nas”, ale nie wiemy, czego oczekuje w zamian. Zdaniem eksperta obecna sytuacja geopolityczna na świecie pozwala przypuszczać, że te oczekiwania są bardzo wysokie. I bardzo dla nas niepokojące.

Deklaracja USA o gotowości do obrony Tajwanu

„Z przecieków płynących zarówno z Waszyngtonu, jak i Moskwy wynika, że zajęte przez Rosję ukraińskie ziemie właściwie już są jej. Do tego Trump wysyła jasne sygnały, że zrobi wiele, żeby po prostu zakończyć tę wojnę oraz że Stany są gotowe +osierocić+ Europę. Co więcej, około dwóch tygodni temu na stronie Departamentu Stanu pojawiła się jasna deklaracja, że w razie chińskiej agresji na Tajwan, USA będą bronić niepodległości Tajwanu. Nigdy wcześniej takiej deklaracji tam nie zamieszczono” – wymienił Bogdan Pliszka. Jego zdaniem wszystkie te czynniki skłaniają do tego, żeby – czysto spekulatywnie – ale wziąć pod uwagę, że Putin zamierza złożyć Stanom ofertę „sprzedajemy wam tanio surowce, a w zamian – nawet bez Waszej oficjalnej zgody – zabezpieczamy nasze interesy na terenie byłego Układu Warszawskiego”. (PAP)