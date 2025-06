Na początku czerwca weszła w życie uchwała Rady Ministrów ws. zatwierdzenia Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026, który ma zwiększyć gotowość na sytuacje kryzysowe. Na realizację programu w latach 2025-2026 rząd chce przeznaczyć prawie 34 mld zł. W tym roku będzie to 16,7 mld zł, z czego 5 mld zł trafić ma bezpośrednio do samorządów.

MSWiA zapowiada remonty schronów

Wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz w rozmowie z PAP ocenił, że jednym z najważniejszych zadań, jakie zostały zaplanowane na ten rok, jest rozpoczęcie remontu budowli ochronnych, w tym schronów.

Rząd planuje podział środków na ochronę ludności

„W przyszłym tygodniu odbędzie się spotkanie MSWiA i MON poświęcone temu zagadnieniu. Chcemy doprecyzować proces rozdziału środków” - poinformował wiceszef MSWiA. Jednocześnie zapewnił, że MSWiA już złożyło wniosek do MON, w którym wyszczególniono, jaka część budżetu trafi do poszczególnych województw.

MSWiA: Samorządy już mogą składać zapotrzebowanie na środki

„Przyjęliśmy zasadę, że 65 proc. kwot przeznaczonych dla samorządów, spośród 5 mld 130 mln zł, jest dzielone według populacji w miastach. Każde województwo otrzyma swój przydział środków. W dalszej kolejności wojewodowie będą dokonywali analizy potrzeb samorządów gminnych” - mówił. Jak dodał, samorządy już mogą składać zapotrzebowanie na środki na ten rok.

Wiceszef MSWiA zapytany, kiedy środki będą mogły zostać uruchomione, powiedział, że chciałby, aby to się stało „jak najwcześniej”. „Im wcześniej pieniądze trafią do samorządów, tym większa skuteczność ich wydatkowania. Każde opóźnienie może powodować określone komplikacje, a wiemy o tym, że część rzeczy trzeba będzie realizować w oparciu o zamówienia publiczne, dlatego zależy nam na czasie” - podkreślił.

Ile budowli ochronnych już zinwentaryzowano?

Leśniakiewicz zaznaczył również, że część budowli ochronnych została już zinwentaryzowana. Jak dowiedziała się PAP w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej, według stanu na 13 czerwca 2025 r., organy ochrony ludności zleciły PSP sprawdzenie 2455 budowli ochronnych, z czego 516 zleceń dotyczyło obiektów, które nie były wcześniej takimi budowlami.

PSP do 13 czerwca sprawdziła 674 obiekty, z czego 635 kontroli zrealizowano wspólnie z Powiatowymi Inspektoratami Nadzoru Budowlanego. Strażacy wydali 322 stanowiska, w których stwierdzili, że 218 obiektów spełnia bądź może spełniać funkcje ochronne.

Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej

Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej został opracowany na podstawie obowiązującej od początku roku ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej. Skupia się na sześciu kierunkach działań. Chodzi m.in. o inwentaryzację i zwiększenie zasobów ochrony ludności i obrony cywilnej, budowę i modernizację schronów, rozwijanie zdolności reagowania na zagrożenia, a także działania mające zapewnić ciągłość funkcjonowania państwa i dostaw w sytuacjach kryzysu i wojny.

Program zakłada przegląd i sprawdzenie obiektów, które potencjalnie spełniają warunki i mogą służyć za obiekty zbiorowej ochrony. Opinie i dokumentacja techniczna ze sprawdzenia takich obiektów będą jednym z kryteriów wsparcia finansowego udzielanego m.in. na remonty i modernizację budowli ochronnych. W pierwszej kolejności remonty i inwestycje będą nakierowane na obszary objęte Narodowym Programem Odstraszania i Obrony „Tarcza Wschód”, ale także na wskazane przez wojewodów miasta i miejsca szczególnego narażenia. Remontowane będą m.in. schrony pod tzw. tysiąclatkami.

Budowa lub modernizacja obiektów użyteczności publicznej ma zgodnie z Programem uwzględniać uzyskanie autonomii energetycznej i zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzenia ścieków. Przegląd obejmie również zapasowe stanowiska kierowania dla władz samorządowych i rządowych, a także potencjalne miejsca publiczne, które mogą pełnić funkcje ochronne dla ludności. W planach jest również wskazanie obiektów, które będą mogły być doraźnie przeznaczone na ciała poległych w katastrofach.

Program Ochrony Ludności: magazyny na 3 dni zagrożenia i sprzęt

Program przewiduje ponadto uzupełnienie magazynów, tak aby zapewniały zasoby niezbędne do ochrony ludności przez co najmniej 3 dni trwania zagrożenia. Zakupiony ma zostać m.in. sprzęt do prowadzenia działań w warunkach wystąpienia zagrożeń hybrydowych, w tym chemicznych, biologicznych, radiacyjnych i nuklearnych, a także zagrożeń o charakterze militarnym lub terrorystycznym, do detekcji, identyfikacji i likwidacji skażeń, w tym dekontaminacji ludzi, zwierząt, obiektów i terenu.

Podmioty realizujące działania ratownicze i pomocowe otrzymają dodatkowe wyposażenie dla ratowników, sprzęt do organizowania i prowadzenia działań ratowniczych, w tym ewakuacji oraz pomocy humanitarnej.

Program Ochrony Ludności: szpitale z lądowiskami i systemami koordynacji rannych

W planach jest m.in. budowa sieci lądowisk przyszpitalnych, które będą mogły przyjąć wojskowe statki powietrzne, a także śmigłowce policji, SG i LPR. W szpitalach zostanie wdrożone oprogramowanie do zarządzania przepływem chorych i rannych. Infrastruktura szpitalna ma zostać dostosowana do przyjęcia zwiększonej liczby pojazdów, w tym autobusów.

Stałe finansowanie Programu Ochrony Ludności – 0,3 proc. PKB rocznie

Na realizację zadań każdego roku ma być przeznaczone co najmniej 0,3 proc. PKB. Połowa z tej kwoty ma trafić na cele związane z obronnością.

Marcin Chomiuk (PAP)