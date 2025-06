Atak USA na Iran "rażąco narusza zasady"

Amerykańska akcja militarna przeciwko Iranowi, "rażąco naruszająca cele i zasady Karty Narodów Zjednoczonych i prawa międzynarodowego", nie tylko zwiększa napięcia na Bliskim Wschodzie, ale także grozi "wybuchem szerszego kryzysu" – czytamy na łamach tabloidu kontrolowanego przez Komunistyczną Partię Chin.

Działania te – zwraca uwagę "GT" w artykule redakcyjnym – "w istocie ignorują zarówno Radę Bezpieczeństwa ONZ, jak i ramy MAEA, stanowiąc próbę jednostronnego rozwiązania irańskiej kwestii nuklearnej przy użyciu siły".

USA dolały oliwy do ognia

Dziennik ocenia, że USA, używając potężnych bomb służących do penetracji celów wzmocnionych lub położonych głęboko pod ziemią, aby "osiągnąć to, czego Izrael nie był w stanie", celowo użyły potężniejszej broni, dolewając oliwy do ognia i sprawiając, że konflikt irańsko-izraelski przestał dać się kontrolować.

Konsekwencje ewentualnych wycieków jądrowych "nie zagrażają jednemu krajowi, lecz mają wpływ na sąsiednie państwa i bezpieczeństwo świata", co pokazały awarie w Czarnobylu czy Fukushimie – podkreśla redakcja "GT".

