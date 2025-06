Europa dokonała dużego zwrotu. Odsyłanie migrantów i zamykanie granic są już na porządku dziennym

Choć zmiany w podejściu do polityki migracyjnej w Europie nie są tak duże i głośne, jak w przypadku administracji Donalda Trumpa, to i tak zmiany te można uznać za duże - czytamy w "New York Times". Kolejne europejskie kraje zaostrzają zasady migracyjne, część zamyka granice i odsyła migrantów poza swoje terytorium, zaś Dania ze swoją restrykcyjną polityką stała się nowym wzorem.