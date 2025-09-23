Potencjalna wojna Rosji z NATO

Choć Kreml odrzuca oskarżenia, że szykuje się do wojny przeciwko NATO, to ostatnie naruszenia przestrzeni powietrznej państw Sojuszu wzmogły obawy przed eskalacją - zauważyła agencja.

Reklama

Wojska europejskie zintensyfikowały przygotowania do potencjalnego konfliktu z Moskwą po pełnowymiarowym ataku Rosji na Ukrainę w 2022 r. Dostosowują również do nowych wyzwań szkolenia medyczne.

Tysiąc rannych dziennie

Lekarz naczelny Niemiec Ralf Hoffmann powiedział w rozmowie z Reutersem, że w realistycznym scenariuszu należałoby się liczyć z tysiącem rannych dziennie.

- Charakter działań wojennych w Ukrainie uległ radykalnej zmianie – przyznał Hoffmann, wyjaśniając, że nastąpiło przejście od ran postrzałowych do ran na skutek wybuchów i oparzeń, spowodowanych przez drony i amunicję samonaprowadzającą.

"Strefa śmierci"

Ukraińscy żołnierze opisują korytarz nasycony dronami, o szerokości około 10 km po obu stronach linii frontu, jako „strefę śmierci”, ponieważ zdalnie sterowane bezzałogowce, rozmieszczone przez Ukraińców i Rosjan, mogą szybko wykrywać i neutralizować cele.

- Ukraińcy często nie są w stanie ewakuować rannych wystarczająco szybko, ponieważ nad ich głowami wszędzie są drony – powiedział Hoffmann, podkreślając potrzebę długiego stabilizowania stanu zdrowia rannych żołnierzy na linii frontu. Jak dodał, czasami trwa to przez wiele godzin.

Jego zdaniem potrzebne są również elastyczne opcje transportu rannych żołnierzy. Ukraina wykorzystuje w tym celu m.in. pociągi szpitalne. W ślad za Kijowem Berlin rozważa wykorzystanie pociągów szpitalnych i autobusów oraz rozszerzenie możliwości ewakuacji medycznej drogą powietrzną – poinformował Hoffman.

Dodał, że służba medyczna niemieckich sił zbrojnych, licząca obecnie 15 tys. osób, zostanie rozbudowana, aby sprostać przyszłym wymaganiom.