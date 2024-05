Centcom określił projekt związany z portem jako "ciągły, wielonarodowy wysiłek mający na celu dostarczenie korytarzem morskim dodatkowej pomocy o całkowicie humanitarnym charakterze palestyńskiej ludności cywilnej w Gazie" - podała agencja Reutera.

Reklama

Dystrybucją pomocy humanitarnej mają zająć się USAID i ONZ

Bezpieczeństwo działającym w porcie Amerykanom ma zagwarantować armia izraelska - podał w piątek portal dziennika "Jerusalem Post".

Reklama

Dystrybucją pomocy humanitarnej mają zająć się USAID i ONZ - zapowiedziała dzień wcześniej rzeczniczka Pentagonu Sabrina Singh. "Od tygodni współpracujemy ramię w ramię z zespołem USAID, Cypryjczykami, Izraelczykami i ONZ, aby zwiększyć napływ pomocy humanitarnej do Gazy” – powiedziała. "Dysponujemy obecnie setkami ton pomocy gotowej do dostarczenia, w przygotowaniu są tysiące ton" - dodała Singh.

Rzeczniczka powiedziała, że początkowo na ląd będzie kierowanych 90 ciężarówek dziennie, a liczba ta ma wzrosnąć do 150. Pomoc będzie w stanie dotrzeć do najbardziej potrzebujących, w tym do północnej części Strefy Gazy. Singh podkreśliła, że lądowe przejścia graniczne mają większą przepustowość niż tymczasowy port. "Musimy zapewnić otwarcie dróg lądowych" – powiedziała.

Prezydent USA Joe Biden w marcu ogłosił, że wojsko amerykańskie zbuduje tymczasowy port na wybrzeżu Morza Śródziemnego w Strefie Gazy, który umożliwi przyjmowanie pomocy humanitarnej drogą morską.