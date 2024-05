22 państwa afrykańskie wzywają ONZ do wysłania sił pokojowych do Strefy Gazy

Portal Middle East Eye podał do wiadomości, że Liga Państw Arabskich, czyli przywódcy 22 krajów z Półwyspu Arabskiego oraz północnej i wschodniej Afryki, obradowała 16 maja w Bahrajnie. Głównym wnioskiem i przesłaniem obrad był apel do ONZ o wysłanie sił pokojowych do Strefy Gazy. Według organizacji powinny tam one pozostać do czasu zakończenia konfliktu bliskowschodniego i powstania państwa palestyńskiego obok Izraela.