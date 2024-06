Chamenei kontra Autonomia Palestyńska. Palestyńczycy nie chcą, by na Bliskim Wschodzie szafowano "ich krwią"

Najwyższy przywódca Iranu Ali Chamenei wychwalał październikowy atak terrorystycznej organizacji Hamas na Izrael, mówiąc, że "region bardzo go potrzebował". Autonomia Palestyńska skomentowała w poniedziałek to twierdzenie, mówiąc, że "jasno zmierza do przelewania palestyńskiej krwi", poinformował Reuters.