W związku z nowymi infekcjami zapowiedziano również ponowne kontrole stanu zdrowia wszystkich osób, które po 10 grudnia powróciły lub przybyły do Pekinu z zagranicy.

Chińskie służby sanitarne starają się opanować ogniska zakażeń w Pekinie, otaczającej go prowincji Hebei oraz regionach Heilongjiang i Jilin na północnym wschodzie kraju, by nie dopuścić do nawrotu pandemii na dużą skalę w czasie zbliżającego się Święta Wiosny.

Poprzedniej doby w Chinach kontynentalnych potwierdzono 88 nowych lokalnych przypadków Covid-19, w tym 46 w Jilinie, 19 w Hebeiu, 16 w Heilongjiangu i siedem w Pekinie. W kraju zgłoszono również 39 lokalnych zakażeń bezobjawowych – poinformowała w środę państwowa komisja zdrowia.

Według władz u dwóch pacjentów z pekińskiej dzielnicy Daxing, u których koronawirusa potwierdzono w niedzielę, wykryto zakażenie nowym wariantem patogenu, opisanym po raz pierwszy w Wielkiej Brytanii. Według brytyjskich służb medycznych wariant ten może być o 50 proc. bardziej zaraźliwy.

Wirus wykryty u dwóch pacjentów w stolicy Chin nie wykazał „korelacji genetycznej z poprzednimi zgłoszonymi w Pekinie przypadkami lokalnymi i przywleczonymi” i uznawany jest za wariant patogenu zdiagnozowany po raz pierwszy w Wielkiej Brytanii. Wstępnie ustalono, że przybył z zagranicy – powiedział wicedyrektor pekińskiego Centrum Kontroli Chorób Peng Xinghuo.

Od początku pandemii w Chinach kontynentalnych oficjalnie potwierdzono 88 557 przypadków Covid-19, a oficjalny bilans zgonów wynosi 4635 – wynika ze sprawozdania państwowej komisji zdrowia. Chińskie władze nie zaliczają bezobjawowych zakażeń koronawirusem do „potwierdzonych przypadków” choroby.