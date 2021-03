Te wyniki firma zawdzięcza wzrostowi o 15,4 proc. przychodów ze sprzedaży swoich produktów w Chinach. Wszędzie poza nimi odnotowano spadek tego wskaźnika - w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki o 12,2 proc., w pozostałych krajach Azji o 8,7 proc. i w Amerykach o 24,5 proc.

Jak wynika z ogłoszonego w środę corocznego raportu finansowego firmy, przychody ze sprzedaży w 2020 r. wyniosły 891,4 mld juanów (ok. 136 mld dolarów) i wzrosły o 3,8 proc. w stosunku do 2019 r. Około 65 proc. z nich osiągnięto w Chinach. Huawei wypracował też 64,6 mld juanów (ok. 9,8 mld dolarów) zysku netto. Zyski koncernu wzrosły w 2020 r. o 3,2 proc., w 2019 r. o 5,6 proc.

"W ciągu zeszłego roku trzymaliśmy się mocno pomimo przeciwności. Tworzyliśmy wartościowe innowacje dla naszych klientów, żeby pomóc w walce z pandemią oraz wesprzeć zarówno ekonomiczną odbudowę, jak i postęp społeczny na całym świecie" - podkreślił pełniący funkcję rotacyjnego prezesa firmy Ken Hu.

Huawei jest w trakcie sporu handlowego z administracją Stanów Zjednoczonych, która uważa chińską firmę za zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego. Waszyngton wywiera także nacisk na swoich sojuszników, by wykluczyć Huawei z umów dotyczących sieci 5G.

USA nałożyły sankcje na Huawei uniemożliwiające firmie sprowadzanie zaawansowanych produktów i technologii z tego kraju. To poważnie wpłynęło na możliwości produkcji smartfonów przez firmę, która w listopadzie 2020 r. musiała sprzedać markę telefonów Honor.

Rok 2020 nie był dla Huawei łatwy, zaobserwowaliśmy spowolnienie tempa wzrostu, a restrykcje USA wpłynęły na nasz dział produktów dla konsumentów, szczególnie na smartfony - przekazano w komunikacie.

Huawei nie podał, o ile dokładnie spadły jego przychody związane ze sprzedażą smartfonów, poinformował natomiast, że wartość sprzedaży całego działu produktów dla konsumentów, który odpowiada za ponad połowę przychodów firmy, wzrosła w 2020 r. o 3,3 proc. Było to możliwe dzięki zwiększeniu o 65 proc. przychodów ze sprzedaży innych urządzeń elektronicznych, takich jak laptopy czy smartwatche.

Huawei jest teraz szóstym największym producentem smartfonów na świecie, ma 8 proc. udziału w tym rynku, a w 2020 r. dostarczył ponad 187 mln tych urządzeń - wynika ze statystyk analizującej tendencje na rynku technologicznym firmy Counterpoint.

Jak informuje na swojej stronie Huawei, koncern zatrudnia 194 tys. pracowników i działa w 170 krajach świata.