Agencja Associated Press podała w piątek, że Blinken ma udać się do Chin i 18 czerwca spotkać się w Pekinie z ministrem spraw zagranicznych ChRL Qin Gangiem i "być może z prezydentem Xi Jinpingiem". Wizyta nie została dotychczas oficjalnie potwierdzona zarówno przez Waszyngton jak i Pekin.

Reklama

"Nie mam obecnie nic do powiedzenia na temat tej wizyty" - oświadczył rzecznik Wang, odpowiadając w poniedziałek na pytanie dziennikarzy.

Wizyta Blinkena w Chinach

Reklama

Wizyta Blinkena w Chinach zapowiadana była początkowo na luty zgodnie z ustaleniami ze spotkania prezydentów Xi i Joe Bidena na Bali w listopadzie ubiegłego roku. Została ona jednak w ostatniej chwili odwołana, kiedy chiński balon szpiegowski wleciał w przestrzeń powietrzną USA na przełomie stycznia i lutego i został zestrzelony przez siły amerykańskie 4 lutego.

To doprowadziło do kolejnych napięć na linii USA-Chiny i mimo starań Waszyngtonu nie doszło do spotkania ministrów obrony obu krajów. (PAP)