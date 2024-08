W ujęciu dolarowym chiński import wzrósł znacznie powyżej oczekiwań, podczas gdy eksport rósł poniżej prognoz. Z informacji chińskiej administracji celnej, w lipcu import był o 7,2 proc. większy niż przed rokiem, co znacznie przekroczyło oczekiwany poziom wzrostu 3,2 proc. W tym samym czasie chiński eksport wyrażony w dolarach amerykańskich wzrósł o 7 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym, czyli 2,5 pp poniżej prognozowanych 9,5 proc.. Ostatecznie dało to nadwyżkę handlową w wysokości 84,65 mld dolarów za ten miesiąc.

Poważne ostrzeżenie

Niższy od oczekiwań eksport to poważne ostrzeżenie dla drugiej co do wielkości gospodarki świata, która po gwałtownym spowolnieniu, nierówno rozpoczęła drugą połowę roku. Dotychczas słaby popyt krajowy i przedłużający się kryzys mieszkaniowy zrównoważony był boomem eksportowym. Tymczasem perspektywy handlu mogą się pogorszyć, ponieważ napięcia handlowe z Europą i USA narastają.

„Sądząc po obecnej sytuacji, popyt zewnętrzny słabnie” — powiedział Bloombergowi Xing Zhaopeng, starszy strateg ds. Chin w Australia & New Zealand Banking Group Ltd. Xing powiedział też, że import skorzystał na tym, że producenci półprzewodników złożyli zamówienia na sprzęt przed potencjalnym rozszerzeniem amerykańskich ograniczeń eksportu chipów.

Azja Południowo-Wschodnia największym partnerem Chin

Jak szacuje CNBC chiński eksport do USA i Unii Europejskiej denominowany w dolarach amerykańskich wzrósł w lipcu o około 8 proc. w ujęciu rok do roku, natomiast do krajów Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej zanotowano wzrost o 12 proc., dzięki czemu region ten stał się zdecydowanie największym partnerem handlowym Chin.

Eksport Chin do Rosji spadł o 3 proc. w dolarach amerykańskich, podczas gdy import wzrósł o 5 proc..

W pierwszej połowie roku chińska gospodarka rosła w tempie 5 proc., jednak w czerwcu dynamika sprzedaży detalicznej spadła do 2 proc., co wzbudziło wątpliwości co do możliwości osiągnięcia całorocznego celu PKB.