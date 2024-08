Pekin: Bruksela "poważnie narusza zasady WTO"

Ustalenia zawarte w decyzji KE w sprawie nałożenia tymczasowych ceł na import pojazdów elektrycznych "nie mają podstaw faktycznych i prawnych", w związku z czym "Chiny odwołały się do organu rozstrzygania sporów Światowej Organizacji Handlu" - oświadczył rzecznik resortu handlu, którego nazwiska nie podano.

Według Pekinu Bruksela "poważnie narusza zasady WTO" i "naraża na szwank" światowe wysiłki na rzecz walki ze zmianami klimatu. Jednocześnie wezwał UE do "natychmiastowego skorygowania swoich złych praktyk".

Cła UE na import aut elektrycznych z Chin

KE zdecydowała o nałożeniu od 5 lipca tymczasowych ceł na chińskie samochody elektryczne w związku z nieuczciwym subsydiowaniem tego sektora przez rząd w Pekinie. Jeśli w ciągu czterech miesięcy kraje członkowskie nie wyrażą sprzeciwu, UE będzie mogła wprowadzić te taryfy na stałe jesienią tego roku.

Cłami indywidualnymi zostały objęte trzy koncerny: BYD (17,4 proc.), Geely (20 proc.) oraz SAIC (38,1 proc.), a inne przedsiębiorstwa produkujące pojazdy elektryczne w Chinach, które współpracowały w dochodzeniu, będą objęte średnią stawką 21 proc.

Decyzja dotyczy także firm europejskich produkujących w Chinach i eksportujących do UE. Będzie to dodatek do obecnie obowiązujących unijnych ceł na pojazdy elektryczne w wysokości 10 proc.

Z Pekinu Krzysztof Pawliszak (PAP)