Stopa bezrobocia wśród osób w wieku od 16 do 24 lat wzrosła do 18,8 proc. w sierpniu, zgodnie z danymi opublikowanymi w piątek przez Narodowe Biuro Statystyczne. Oznacza to wzrost o 1,7 pp z 17,1 proc. w lipcu. Bezrobocie wśród młodych chińczyków w sierpniu było 3,5 razy wyższe niż ogólna stopa bezrobocia. Liczba z sierpnia jest również najwyższa od czasu, gdy Pekin zmienił metodologię liczenia bezrobocia wśród młodzieży w styczniu. Nowa metoda wyklucza studentów, co w ocenie rządu dokładniej odzwierciedla wielkość siły roboczej.

Presja na chiński rząd

Najnowsze odczyty wywierają presję na chińskie władze po tym, jak szereg głównych wskaźników ekonomicznych, od produkcji fabrycznej po konsumpcję i inwestycje, wszystkie nie spełniły oczekiwań w sierpniu.

Aby pobudzić rynek pracy, Chiny po raz pierwszy od 1978 r. przedstawiły plan podniesienia wieku emerytalnego. Ekonomiści stwierdzili, że środek ten może powstrzymać spadek siły roboczej.