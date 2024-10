Jia Kang, były szef instytutu badawczego afiliowanego przy chińskim resorcie finansów powiedział, że władze w Pekinie poprzez drastyczne zwiększenie rządowych inwestycji w projekty publiczne mogą podnieść zaufanie społeczne.

Reklama

10 bilionów juanów na odblokowanie gospodarki

- Gdy te projekty już ruszą, stworzą miejsca pracy, zwiększą dochody obywateli i odblokują potencjał konsumpcji – powiedział Jia Kang w wywiadzie dla chińskiego czasopisma „The Paper”.

Reklama

Jia Kang, który obecnie kieruje Chińską Akademią Ekonomii Nowej Podaży – prywatnym think tankiem, dodał, że zwiększenie emisji obligacji do wysokości 4 bilionów lub nawet 10 bilionów juanów nie byłoby przesadą.

Takie komentarze te wpisują się w coraz bardziej donośną dyskusję na temat działań chińskiego ministerstwa finansów, które mają pobudzić drugą co do wielkości gospodarkę świata, po tym, jak Pekin sygnalizował chęć rozprawienia się ze spowalniającym wzrostem gospodarczych.

Decyzja Politbiura

Elitarne Politbiuro – ciało składające się z 24 osób – wezwało chińskich urzędników do emisji bardzo długoterminowych obligacji oraz specjalnych papierów dłużnych o wymiarze lokalnym, aby dzięki nim napędzić inwestycje. Nie podano jednak żadnych szczegółów, co tylko napędziło spekulacje na temat skali tych działań.

Wartość emisji długu zaproponowana przez Jia Kanga byłaby wielokrotnie większa od wartości planowanej w tym roku emisji ultra-długoterminowych obligacji skarbowych. Te bowiem opiewają na bilion juanów. Jia Kang uważa, że zaproponowana wartość do 10 bilionów juanów byłaby proporcjonalna, jeśli weźmie się pod uwagę fakt, że pakiet stymulacyjny z 2008 roku wynosił 4 bln juanów, zaś PKB Chin od tamtego czasu do końca 2023 roku wzrósł nominalnie czterokrotnie.

- Odpowiednie wykorzystanie mechanizmów długu publicznego nie obciąży rządu – zaznaczył Jia Kang.

Jak wyjaśnił, długoterminowe i ultra-długoterminowe obligacje rządowe z terminami zapadalności od 30 do 50 lat dają znaczną elastyczność i warto je wykorzystać, pozostając w bezpiecznych granicach.

Czy to realistyczne?

Ambitny plan zaproponowany przez Jia Kanga wydaje się „realistyczny” – oceniła Becky Liu, dyrektor ds. chińskiej strategii makro w Standard Chartered Plc.

- Tu bardziej chodzi o chęć wsparcia, a mniej o ilość – jeśli będzie za mało środków, to będą one zwiększane do czasu, gdy stanie się to wystarczające – dodała.

Chiny chcą wyemitować obligacje

Agencja Reutera donosiła w ubiegłym tygodniu, że chiński resort finansów planuje wyemitować w tym roku obligacje skarbowe o wartości 2 bilionów juanów.

Uzyskane w ten sposób środki mają zostać podzielone pomiędzy stymulowanie konsumpcji a pomoc lokalnym władzom w radzeniu sobie z problemami zadłużenia – wynika z wiedzy informatorów agencji Reuters.