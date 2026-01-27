Niemcy szukają nowych sojuszy

„Świat stał się bardziej niepewny, a sojusze, którym ufaliśmy i na których polegaliśmy, zaczynają się rozpadać” – powiedziała cytowana przez agencję Reutera Reiche podczas szczytu energetycznego, organizowanego przez dziennik ekonomiczny „Handelsblatt”.

Jak zaznaczyła, nie oznacza to porzucenia dotychczasowych partnerów, lecz kontynuowanie współpracy, nawet jeśli jest ona trudna, oraz równoległe poszukiwanie nowych sojuszy. W tym kontekście ministra wymieniła m.in. państwa Ameryki Południowej, Bliskiego Wschodu, Indie, Kanadę, Australię, a także Malezję.

Umowa o wolnym handlu UE-Indie

We wtorek Unia Europejska i Indie zakończyły negocjacje umowy o wolnym handlu, która ma m.in. doprowadzić do stopniowego obniżenia przez Indie wysokich ceł na towary z UE, w tym na samochody – ze 110 do 10 proc. – oraz na alkohole. Wstępne polityczne porozumienie nie oznacza jeszcze zawarcia umowy. Uruchomi ono proces jej zatwierdzania.

Umowa z państwami Mercosur

Równolegle finalizowane są prace nad umową handlową UE z państwami Mercosur, obejmującymi Brazylię, Argentynę, Urugwaj i Paragwaj. Umowa UE z Mercosurem została zawarta przez Komisję Europejską 17 stycznia na szczycie w stolicy Paragwaju, Asuncion. W środę Parlament Europejski opowiedział się za skierowaniem umowy handlowej między UE a krajami Mercosuru do Trybunału Sprawiedliwości UE, aby sprawdzić zgodność porozumienia z unijnymi traktatami.

Oba porozumienia wpisują się w działania UE na rzecz dywersyfikacji partnerów handlowych w warunkach napięć w relacjach transatlantyckich i po zapowiedziach prezydenta USA Donalda Trumpa dotyczących m.in. nałożenia nowych ceł na kraje europejskie za ich stanowisko w sprawie amerykańskich roszczeń do Grenlandii, duńskiego terytorium autonomicznego. Trump wycofał się później z gróźb wobec ośmiu państw europejskich, które wysłały delegacje wojskowe na Grenlandię.