Przełom w Chorwacji. Niemcy nie są już "ziemią obiecaną"

Niemcy nie są już "ziemią obiecaną". Po raz pierwszy od wejścia Chorwacji do Unii Europejskiej mniej Chorwatów wyjechało do Niemiec, niż z tego kraju wróciło - poinformował we wtorek portal Danas.