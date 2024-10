Inflacja w Niemczech spadła poniżej celu EBC

W sierpniu wskaźnik CPI niespodziewanie spadł do 2 proc., czyli dokładnie do wartości docelowej stopy inflacji Europejskiego Banku Centralnego. Wstępny ujednolicony wskaźnik CPI spadł w ujęciu miesięcznym o 0,1 proc., do poziomu 1,8 proc. Jak wynika z danych LSEG, po raz ostatni niemiecki wskaźnik CPI wyniósł mniej 2 proc. po raz ostatni w lutym 2021 roku.

Koszty życia spadają we wszystkich regionach Niemiec

Inflacja bazowa, która nie uwzględnia kosztów żywności i energii, wyniosła 2,7 proc. we wrześniu, nieco poniżej sierpniowego odczytu wynoszącego 2,8 proc. Tymczasem inflacja usług spadła do 3,8 proc., po tym jak utrzymywała się na stałym poziomie 3,9 proc. przez kilka miesięcy. Dane urzędu statystycznego pokazują również, że we wrześniu koszty energii spadły o 7,6 proc.

Dane opublikowane w poniedziałek pokazały, że inflacja w kilku dużych regionach Niemiec we wrześniu spadła, przy czym w najludniejszym kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia wskaźnik ten spadł do 1,5 proc. we wrześniu, z 1,7 proc. w sierpniu.

Francja i Hiszpania też ze spadkami inflacji

Odczyty inflacji są ujednolicane w strefie euro i Unii Europejskiej, aby zapewnić porównywalność. W Europie dane opublikowane w zeszłym tygodniu pokazały, że ujednolicona stopa inflacji we Francji i Hiszpanii spadła we wrześniu poniżej docelowego poziomu 2 proc.

Czekając na dane o inflacji ze strefy euro

Dane niemieckie pojawiły się na dzień przed planowaną publikacją danych o inflacji dla strefy euro, które będą uważnie obserwowane przez inwestorów w celu uzyskania wskazówek dotyczących szans na kolejną obniżkę stóp procentowych przez Europejski Bank Centralny. Na początku tego miesiąca bank dokonał drugiej obniżki stóp procentowych w tym roku.

Czy EBC zdecyduje się na obniżki stóp proc.?

Carsten Brzeski, globalny dyrektor ds. makroekonomii w ING, powiedział w poniedziałek, że dane niemieckie są „kolejnym mocnym argumentem” za tym, aby obniżka stóp procentowych znalazła się na stole podczas posiedzenia EBC w październiku. „Ostatnia seria rozczarowujących wskaźników nastrojów gospodarczych i niższych od oczekiwanych danych o inflacji dostarczyły nowych, mocnych argumentów na rzecz gołębich poglądów w EBC” – powiedział w komentarzu dla CNBC.