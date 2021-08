Władze lokalne przeniosły mieszkańców dwóch wsi do innych zamieszkanych obszarów, podczas, gdy zespoły liczące łącznie 3600 osób pracowały nad opanowaniem około połowy pożarów.

W sobotę płomienie zniszczyły 31 domów i osiem budynków gospodarczych w jeszcze jednej wsi, a około 400 mieszkańców zostało ewakuowanych – poinformowały lokalne władze.

Gubernator Jakucji Ajsen Nikołajew nakazał urzędnikom odlesienie terenów wokół zagrożonych wiosek.

W ostatnich latach w Rosji odnotowano wysokie temperatury, które wielu naukowców uważa za skutek zmian klimatycznych. Upał w połączeniu z zaniedbywaniem zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego spowodował rosnącą liczbę pożarów.

Winą za pogarszającą się sytuację pożarową eksperci obarczają również decyzję z 2007 roku o likwidacji federalnej sieci lotniczej, która zajmowała się wykrywaniem i zwalczaniem pożarów. Aktywa sieci zostały przekazane władzom regionalnym, co było bardzo krytykowane; posunięcie to doprowadziło do szybkiego upadku sił zajmujących się wykrywaniem pożarów - zwraca uwagę agencja AP. Identyfikacja nowych pożarów w lasach, które pokrywają ogromne obszary Rosji, jest wyzwaniem. (PAP)