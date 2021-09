Prezydent Rosji Władimir Putin zaapelował w czwartek do obywateli, by wzięli udział w wyborach do niższej izby parlamentu, Dumy Państwowej, rozpoczynających się 17 września głosowaniem przedterminowym. Przekonywał, że jest to bardzo ważne wydarzenie dla kraju.

Putin powiedział, że Rosjanie "są zainteresowani tym, aby do parlamentu przyszli ludzie odpowiedzialni, energiczni, cieszący się autorytetem, umiejący dotrzymać słowa". Rosji - jego zdaniem - potrzebni są deputowani, "na których będzie można polegać jako na rosyjskich patriotach, gotowych zdecydowanie i konsekwentnie realizować interesy narodowe we wszystkich sferach". Reklama Gospodarz Kremla zaapelował, by obywatele przyszli do lokali wyborczych "w dogodnym dniu, począwszy od 17 września" bądź skorzystali z możliwości głosowania elektronicznego. Apel prezydenta ukazał się w czwartek o północy na stronie internetowej Kremla. W środę współpracownicy opozycjonisty Aleksieja Nawalnego opublikowali nazwiska zalecanych przez nich kandydatów w wyborach do Dumy. Chodzi o kandydatów, którzy według szacunków opozycjonistów mają w swoich okręgach wyborczych największe szanse pokonania reprezentantów rządzącej partii Jedna Rosja. Nawalny, który odbywa karę więzienia, apeluje do głosowania na tych rywali Jednej Rosji, ma to - jego zdaniem - przyczynić się do osłabienia przewagi rządzącej partii w Dumie Państwowej.