„Cztery samoloty wojskowego lotnictwa transportowego Rosji z żołnierzami misji pokojowej na pokładzie wyleciały z Nur-Sułtanu (stolicy Kazachstanu- PAP) i Ałmaty. Tymi samolotami wracają do domu ostatnie oddziały i dowództwo kontyngentu pokojowego, na czele którego stoi generał Andriej Sierdiukow” – podała agencja TASS, powołując się na rosyjski resort obrony.

Sierdiukow oświadczył, że kontyngent ODKB, w którego składzie byli żołnierze pięciu krajów: Rosji, Armenii, Białorusi, Kirgistanu i Tadżykistanu, „wykonał postawione zadania”, a misja pokojowa została zakończona.

„Dzisiaj, 19 stycznia, do miejsc stałej dyslokacji wracają ostatnie oddziały i dowództwo kontyngentu pokojowego” – oświadczył generał.

Wcześniej, jak podaje TASS, do swoich krajów, powróciły oddziały z Armenii, Białorusi, Tadżykistanu i Kirgistanu.

Rosyjski resort obrony poinformował, że w ramach wycofywania wojsk rosyjskimi samolotami Ił-76 i An-124 wykonano ponad 100 lotów.

Protesty w Kazachstanie wybuchły 2 stycznia i początkowo były związane z dwukrotną podwyżką cen gazu LPG, lecz z czasem rozszerzyły się i nabrały charakteru politycznego. W Ałmaty i na południu kraju doszło do masowych aktów agresji i wandalizmu. Zajęto i zdewastowano szereg budynków państwowych oraz lotnisko. Władze ogłosiły, że doszło do próby zamachu stanu z udziałem „uzbrojonych bojowników”, w tym religijnych ekstremistów.

Na prośbę prezydenta Kazachstanu Kasyma-Żomarta Tokajewa 6 stycznia do kraju przybył ponad 2-tysięczny kontyngent wojsk ODKB z Rosji, Armenii, Tadżykistanu, Kirgistanu i Białorusi. Siły te miały za zadanie zapewnić ochronę kluczowych obiektów administracyjnych i wojskowych. 13 stycznia rozpoczęło się wycofywanie tych wojsk. Jego zakończenie miało nastąpić zgodnie z zapowiedziami 19 stycznia.

Organizacja Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym (ros. ODKB, pol. OUBZ) to utworzony po rozpadzie ZSRR blok wojskowo-polityczny, w skład którego wchodzą, oprócz Rosji, Białoruś, Armenia, Kazachstan, Kirgistan i Tadżykistan.

W składzie tzw. misji pokojowej ODKB do Kazachstanu przybyły m.in. rosyjskie jednostki wojsk powietrznodesantowych. Stanowiły one trzon kontyngentu. Białoruś skierowała do tego środkowoazjatyckiego państwa kompanię sił pokojowych ze składu brygady wojsk powietrznodesantowych. Kirgizja wysłała ok. 150 osobowy oddział żołnierzy sił specjalnych, Armenia – 100 swoich wojskowych, a Tadżykistan – ok. 200-osobowy batalion wojsk. (PAP)