Były kanclerz Niemiec jest ważną osobą dla Putina, stoi na czele rad nadzorczych firm gazowych i naftowych Nord Stream, Nord Stream 2 i Rosnieft.

„Schroeder jest osobą, stojącą w centrum rosyjskiej sieci wpływów w Niemczech” – podkreśla "FAS" i przypomina, że swoje 70. urodziny były kanclerz świętował w kwietniu 2014 roku w Petersburgu, tuż po zaatakowaniu Ukrainy przez Rosję. Wśród gości byli m.in. ówczesny premier Meklemburgii-Pomorza Przedniego Erwin Sellering, były oficer Stasi i dyrektor zarządzający Nord Stream 2 Matthias Warnig, a także sam Putin.

Na terenie Meklemburgii-Pomorza Przedniego wychodzą na ląd podmorskie gazociągi Nord Stream i Nord Stream 2. Schroeder, Warnig i Sellering pozostają w bliskim kontakcie z aktualną premier tego kraju związkowego Manuelą Schwesig (SPD). „To Sellering uczynił ją swoją następczynią, a ludzie Schroedera są nadal obecni w jej otoczeniu - zauważa "FAS".

Jeden z nich, Dieter Haller, został mianowany szefem rady nadzorczej nowej spółki, będącej w sieci interesów rosyjskich. „Gaz dla Europy” jako niemiecka spółka zależna Nord Stream 2 ma obsługiwać odcinek gazociągu bałtyckiego, biegnącego przez niemieckie wody terytorialne. „To miało przekonać władze, że operator linii jest niezależny od spółki-matki, tak jak wymagają tego przepisy w Europie” – dodaje gazeta.

Warnig, pełniący funkcję dyrektora zarządzającego Nord Stream 2, z rodziną Putina znał się i przyjaźnił jeszcze przed jego prezydenturą, pomagali sobie nawzajem także prywatnie – przypomina "FAS".

W 2017 roku były premier Meklemburgii-Pomorza Przedniego Sellering otrzymał rosyjski Order Przyjaźni. Obecnie polityk stoi na czele dwóch organizacji, finansowanych przez Nord Stream 2: Fundacji na rzecz Klimatu i Ochrony Środowiska Meklemburgii-Przedniego oraz Partnerstwa Niemiecko-Rosyjskiego.

Nord Stream 2 jest sponsorem wielu wydarzeń kulturalnych, festiwali i klubów sportowych w Meklemburgii-Pomorzu Przednim. Od 2014 roku organizowany jest m.in. festiwal „Dzień Rosji w Meklemburgii-Pomorzu Przednim”. Na imprezie tej pojawia się m.in. Schroeder, bywał na niej także zmarły w 2020 roku minister gospodarki w jego rządzie Wolfgang Clement.

„W 2005 roku, po porażce Schroedera w wyborach parlamentarnych, niemiecki rząd przyznał opiewające na wiele miliardów poręczenie kredytowe na budowę Nord Stream” – przypomina "FAS". "Gdy po porażce Schroedera okazało się, że dostanie on posadę w NS, pojawiły się zarzuty o korupcję. Clement uratował mu wtedy skórę, zapewniając, że były kanclerz nic nie wiedział o poręczeniu" - pisze gazeta.

Kluczowa dla przepływu rosyjskich pieniędzy jest Fundacja Ochrony Klimatu i Środowiska Meklemburgii-Pomorza Przedniego, powołana w 2021 roku. Jej celem jest „wniesienie wkładu w prace nad gazociągiem Nord Stream 2”. Fundacja poinformowała, że kapitał to 200 tys. euro od władz landu i 20 mln euro od Nord Stream 2. Do zarządu fundacji wszedł m.in. były eurodeputowany CDU Werner Kuhn, który startował w wyborach do europarlament w 2019 roku pod hasłem: „O dobre stosunki handlowe z Rosją! Nadchodzi Nord Stream 2!”.

W zarządzie fundacji znalazła sie takze Katja Enderlein, dyrektor zarządzającą Kliniki Medigreif Park w Greifswaldzie. Grupa Medigreif należy do jej ojca Dietmara Enderleina, byłego pułkownika z czasów NRD, prawdopodobnie Stasi.

Enderlein, Sellering i Schroeder pozostawili bez odpowiedzi pytania dziennikarzy "FAS" dotyczące rosyjskiej sieci wpływów w Niemczech.

Autorka: Marzena Szulc