- W Kijowie będę chciał wyrazić solidarność i poparcie. Od Moskwy oczekuję jasnych znaków deeskalacji - mówił wczoraj przed wylotem na Ukrainę i do Rosji kanclerz Niemiec Olaf Scholz. Również dzisiaj z rosyjskim ministrem spraw zagranicznych Siergiejem Ławrowem spotka się jego polski odpowiednik Zbigniew Rau. Polska obecnie przewodniczy Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie - to w tych ramach dojdzie do tego spotkania.