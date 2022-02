Dodał, że dzisiaj odbędzie się szereg dodatkowych wydarzeń i spotkań, w tym nadzwyczajne spotkanie z prezydentem Rumenem Radevem.

Reklama

„Mamy kolejny dowód na to, że system stosunków międzynarodowych nie działa tak, jak chcemy i jak to zapisano w Karcie Narodów Zjednoczonych. W tym sensie to, co widzimy, jest dowodem na to, że ostatecznie wszelkie wysiłki na rzecz dialogu i dyplomacji nie zawsze przynoszą rezultaty” – powiedział Janew. „Putin stara się unikać słowa „wojna”. To słowo jest używane dość niefrasobliwie – uważa bułgarski minister obrony.

Źródło: novinite.com