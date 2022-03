Brose, dyplomata i szef Federalnej Akademii Polityki Bezpieczeństwa (BAKS), ocenił działania Putina w rozmowie ze stacją Tagesschau24.

Reklama

„Cel Putina, aby szybko włączyć Ukrainę do Rosji, nie został zrealizowany. Ta wojna to nie jest jego sukces, ludzie w Rosji to zauważą” – podkreśla Brose.

Jak dodał, większość obywateli Rosji nadal wierzy w wypowiedzi mediów państwowych, ale protesty w około 60 miastach kraju pokazały, że są też ludzie niezadowoleni z tego konfliktu.

„Jednym z powodów protestów są wywołane sankcjami problemy gospodarcze. Rozwój gospodarczy Rosji stoi pod dramatycznym znakiem zapytania” – wskazuje Brose.