"Dzisiaj dobrze rozumiemy, jakie plany ma teraz wróg. (Rosjanie) zmienili się trochę od początku wojny, którą chcieli wygrać w ciągu 2-3 dni i przemaszerować przez (główną ulicę Kijowa) Chreszczatyk. To się nigdy nie stanie" - zapewnił Daniłow.

"Co więcej, oni mają teraz inną taktykę. Zmieniło się ich dowództwo, gdzieś ośmiu generałów zostało usuniętych, ponieważ nie wypełniali swoich zadań. Zamiast tego mianowani są nowi. Doskonale rozumiemy, co dzieje się w armii rosyjskiej i mogę powiedzieć, że oni są w rozpaczy" - powiedział sekretarz RBNiO.

Podkreślił, że według prognoz amerykańskiego wywiadu wojnę wygra Ukraina. "Wczoraj komisja wywiadu Kongresu USA przesłuchiwała szefów służb wywiadowczych i wszyscy przewidują, że odniesiemy zwycięstwo. Czy to będzie trudne? Tak, będzie to trudne, nie możemy lekceważyć wroga. On jest jak szarańcza - pełznie, pełznie, pełznie... Ale wiem na pewno, że przeżyjemy, bo to nasza ziemia" - powiedział Daniłow.