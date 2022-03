"Sądząc po tym, jak kiepsko radzi sobie rosyjska armia na Ukrainie, teraz jest czas na to, by rzucić wyzwanie Putinowi. Jeśli pozwolimy mu, by w wyniku wynegocjowanego zawieszenia broni złapał oddech, on odpocznie, doposaży się i ponownie zaatakuje. Zachód musi pozbyć się resztek strachu przed Rosją i zmienić kształt Europy" - pisze na Twitterze politolog, sprawujący obecnie funkcję dziekana Europejskiego Centrum Studiów Bezpieczeństwa im. George’a C. Marshalla w Garmisch-Partenkirchen w Niemczech.

Putin pozostanie zagrożeniem dla Europy, dopóki nie zostanie ostatecznie pokonany - podkreśla Michta.

"Zawarcie porozumień mińskich w 2014 r. dało Putinowi czas na przygotowanie obecnej inwazji. Dziś jego wojska kiepsko sobie radzą i potrzebują kolejnej umowy pokojowej, by zyskać czas na dozbrojenie się. Nie dawajmy im tego. Zachód musi wesprzeć Ukrainę uzbrojeniem i wszystkim, czego ten kraj potrzebuje i być gotowy do tego, by samemu uczynić więcej. Teraz jest ten moment" - przekonuje w innym wpisie.

Zaznacza też, że armia Putina, "żałosne oddziały składające się z kiepsko przeszkolonych poborowych" okazała się dobra w zabijaniu cywilów i niszczeniu budynków, ale źle idzie jej prowadzenie innych operacji, a przede wszystkim działania związane z logistyką.