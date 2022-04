Kułeba wezwał też szefów wszystkich firm zagranicznych, które nie chcą wycofać się z Rosji, oraz przedstawicieli krajów, które mają wątpliwości co do dalszego zaostrzania sankcji przeciwko niej, by przyjechali do Buczy i na własne oczy zobaczyli popełnione tam zbrodnie wojenne.

Naliczyliśmy ponad 4 tys. rosyjskich zbrodni wojennych i nawet nie byliśmy jeszcze w stanie zbadać, co dzieje się w Mariupolu - stwierdziła prokurator generalna Ukrainy Iryna Wenediktowa w poniedziałek w stacji BFM TV.