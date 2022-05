Rosjanie wywożą tysiące ciał zabitych z Mariupola - pisze Andriuszczenko w komunikatorze Telegram.

Reklama

Według niego wykorzystywane są do tego ciężarówki rzekomo dostarczające pomoc humanitarną. "Więc te same ciężarówki, które przywożą +humanitarną pomoc+ do Mariupola, (wyruszając) w stronę powrotną są załadowywane ciałami zabitych" - twierdzi doradca mera, który powołuje się na źródła i analizę kadrów propagandowych nagrań (https://t.me/andriyshTime/606).

"W przypadku dużego nagromadzenia (ciał) w jednym budynku ciężarówki podjeżdżają bezpośrednio do budynku. Jeśli nie ma dużego nagromadzenia - straszny załadunek odbywa się w magazynach obok (sklepu) Metro, gdzie pakowane są ciała zabitych" - czytamy.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że takie ciężarówki następnie jadą do miejsca bazowania mobilnego krematorium w Charcysku - dodał, zaznaczając jednak, że te informacje wymagają weryfikacji.

"Potworna +optymalizacja+ logistyki. Jedzenie w zamian za trupy - (oto) prawdziwa twarz Rosji" - napisał Andriuszczenko (https://t.me/andriyshTime/607).