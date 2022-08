Obecne władze prowadzą wojnę. Bronią Ukrainy przed hordami Putina, które próbują ją skolonizować. I kiedy mówię „skolonizować”, mam na myśli dokładnie to słowo. Rozkradają jej majątek, niszczą domy, przesiedlają ludność do obozów koncentracyjnych. Obrona kraju to zadanie numer jeden dla władz na dziś, na jutro i dopóki ta wojna trwa. Ostatecznym celem Ukrainy jest jednak wstąpienie do Unii, więc warunki praworządnościowe muszą zostać spełnione. Drogi na skróty nie będzie, ale pamiętajmy, że Unia robi wiele, by wesprzeć Ukrainę militarnie, politycznie i humanitarnie. Umowa o wolnym handlu została rozszerzona, unijne instytucje pokierują wysiłkami na rzecz odbudowy Ukrainy i zreformowania jej tak, by zbliżyć ją do UE. Członkostwo jako takie jest powiązane z rządami prawa. Obecnie zaczynamy negocjacje z Albanią i – mam nadzieję – Macedonią Północną. Komisarz ds. rozszerzenia Olivér Várhelyi powiedział, że rozdział dotyczący praworządności zostanie otwarty jako pierwszy, a zamknięty jako ostatni. Ukraina przejdzie tę samą drogę. Proces negocjacyjny ma przy tym charakter techniczny. Wiele zależy od woli politycznej, więc słusznie pan pyta o kraje sceptyczne, ale Ukraina udowodni, że jest gotowa do akcesji, i jestem pewien, że ostatecznie także one ją zaakceptują, tak jak zgodziły się na przyznanie jej statusu kandydata.