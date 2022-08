Warunki inspekcji zaproponowane przez Waszyngton "odbierają de facto Federacji Rosyjskiej prawo do inspekcji na amerykańskim terytorium”, ponieważ rosyjscy eksperci i członkowie załogi ich samolotów mieliby problemy z uzyskaniem amerykańskich wiz w związku z sankcjami nałożonymi na Moskwę ze względu na konflikt ukraiński - głosi komunikat MSZ, podkreśla jednak, że Rosja uznaje, iż jest w pełni zobowiązana do stosowania się do ustaleń traktatu.

Reklama

New START to podpisany w 2010 i przedłużony w 2021 roku traktat, który nakłada na USA i Rosję limit rozmieszczenia 1550 strategicznych głowic jądrowych, a także ich środków przenoszenia.

Reklama

W ubiegły poniedziałek prezydent USA Joe Biden oznajmił, że Stany Zjednoczone są gotowe do negocjacji nowego traktatu o redukcji broni jądrowej, który zastąpi obecną umowę New START wygasającą w 2026 roku.

Biden dodał jednak, że ponieważ rosyjska agresja na Ukrainę stanowi "atak na fundamentalne zasady porządku międzynarodowego", Rosja powinna zademonstrować, że jest gotowa do negocjacji.

Ambasada Rosji przy ONZ ogłosiła wtedy, że Stany Zjednoczone wycofały się z rozmów z Moskwą w związku z konfliktem na Ukrainie i muszą teraz zdecydować się, czy chcą do tych rozmów powrócić. (PAP)