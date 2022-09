29-letnia Daria Dugina, córka czołowego ideologa Kremla, zwolennika rosyjskiego imperializmu i inwazji na Ukrainę Aleksandra Dugina, była jedna z wielu młodych aktywistek, oddanych działaniom propagandowym. Wśród nich znajduje się także 26-letnia Maria Katasonowa – długoletnia prokremlowska aktywistka i wielbicielka Putina.

Katasonowa w 2015 roku, mając zaledwie 19 lat została asystentką deputowanego do Dumy z kremlowskiej partii Jedna Rosja, a także zwolenniczką Narodowego Ruchu Wyzwolenia (NOD) z hasłem „Ojczyzna, Wolność, Putin”. Jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych i próbuje kształtować postawy młodych Rosjan.

„Członkowie NOD, którego fanką jest Katasonowa, twierdzą, że Zachód jest w stanie wojny z Rosją, która chce zniszczyć Rosję, a wojna na Ukrainie to dopiero początek” – pisze „Bild”.

Inną wpływową kobietą w aparacie propagandowym Putina, jest rosyjska prezenterka telewizyjna państwowego kanału Rosja-1, 37-letnia Olga Skabiejewa. Prezenterka, znana z porywczego i oskarżycielskiego stylu prowadzenia programu, wraz z mężem Jewgienijem Popowem współprowadzi najpopularniejszy rosyjski talk-show polityczny „60 Minut”. Ze względu na jej charakterystyczny metaliczny głos i skandaliczne występy, krytycy nazywają ją "żelazną lalką Putina".

Skabiejewa, komentując wojnę prowadzoną na Ukrainie, regularnie wzywała do eskalacji rosyjskich ataków i wzywała Moskwę do „demilitaryzacji całego NATO”. Znana jest też z dyskredytowania ukraińskich polityków i rosyjskiej opozycji. 28 lutego została ona umieszczona na liście sankcji UE.

Kolejną kobietą oddaną Putinowi jest 42-letnia Margarita Simonian – szefowa rosyjskiej agencji informacyjnej „Rossija Sevodnya” (dawniej „Russia Today”), która od dawna uważana jest za centralną postać rosyjskiej propagandy.

Simonian znajduje się na liście sankcji UE od wybuchu rosyjskiej wojny na Ukrainie w lutym 2022 roku. Raport Departamentu Stanu USA ze stycznia wykazał „bliskie powiązania między rosyjskimi urzędnikami a Russia Today” oraz szerzenie dezinformacji i propagandy Kremla.

Simonian przyznała też w 2015 roku w wywiadzie z magazynem „Time”, że „ma na swoim biurku zainstalowany telefon z bezpośrednim połączeniem na Kreml”. „Oczywiście, jeśli Rosja jest w stanie wojny, jesteśmy po jej stronie” - powiedziała rosyjskiej gazecie „Kommiersant” w 2012 roku. Po śmierci Darii Duginy Simonian zadeklarowała na Telegramie, że „Rosja powinna zaatakować centra decyzyjne na Ukrainie”.

„W porównaniu z Duginą i Katasonową, Simonian jest uważana za osobę bardzo wpływową, zwłaszcza wśród starszych widzów, którzy mają nostalgiczne wspomnienia z byłego Związku Radzieckiego” – wskazuje „Bild”.

Królowa rosyjskiej propagandy

Na czele rosyjskiej propagandy stoi jednak 46-letnia Maria Zacharowa - rzeczniczka rosyjskiego ministra spraw zagranicznych Siergieja Ławrowa. „Jako główny kłamca Ławrowa, niezawodnie wykonuje swoją pracę: Zacharowa wielokrotnie posługiwała się narracją o rzekomym ludobójstwie Ukrainy na Rosjanach. Mówi o planowym zniszczeniu ludności, a wszyscy Ukraińcy są dla niej +nazistami+” – wylicza „Bild”.

Jak przypomina gazeta, w marcu 2022 roku Zacharowa twierdziła, że „Rosja wojny nie zaczęła, ale ją zakończy”, a zbrodnia z Buczy nie była dziełem żołnierzy rosyjskich, lecz „inscenizacją Zachodu” i prowokacją, za którą stoi USA i NATO.

Także Zacharowa, ze względu na kluczowa rolę w rosyjskim aparacie propagandowym, trafiła na listę unijnych sankcji 23 lutego, czyli na dzień przed rosyjską inwazją na Ukrainę. W uzasadnieniu podana, że Zacharowa „jako centralna postać rządowej propagandy zachęcała do rozmieszczenia rosyjskich sił zbrojnych na Ukrainie, wspierała politykę i działania, podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy”.

„To nie przypadek, że to właśnie młode kobiety szczególnie często znajdują się na pierwszej linii frontu globalnej wojny informacyjnej. Rosja zawsze była znana z wykorzystywania kobiet jako agentów, ponieważ przemawiają one do większej liczby odbiorców i mogą lepiej identyfikować się z młodszą populacją” – uważa Olga Lautman, amerykańska analityk, cytowana przez CNN.

„Praca propagandystów polega głównie na wspieraniu wysokich rangą rzeczników Kremla i rozpowszechnianiu przyjaznych Kremlowi treści na zachodnich blogach oraz stronach internetowych” – dodaje „Bild”. „Celem takich osób jest sianie nieufności do rządów krajów zachodnich, polaryzowanie i napędzanie podziałów w zachodnich społeczeństwach. A wszystko po to, by szerzyć imperialistyczne urojenia Putina” – podkreśla dziennik i dodaje, że szczególnie niebezpieczne jest to, że wielu czytelników takich portali nawet nie zauważa, że są to platformy kontrolowane przez Rosjan, ponieważ oparte są na zachodnich formatach i zawierają artykuły pisane przez autorów z wielu krajów świata.