"Rosyjscy żołnierze służący na Ukrainie są prawdopodobnie sfrustrowani tym, że są zmuszeni do pełnienia służby w starych bojowych wozach piechoty, które określają jako aluminiowe puszki. W połowie października, w obliczu ukraińskich ofensyw, straty rosyjskich pojazdów opancerzonych wzrosły do ponad 40 dziennie: mniej więcej tyle, ile wynoszą zasoby batalionu. W ostatnich tygodniach Rosja prawdopodobnie uciekła się do pozyskania co najmniej 100 dodatkowych czołgów i bojowych wozów piechoty z białoruskich zapasów" - napisano w codziennej aktualizacji wywiadowczej.

Dodano, że jednostki pancerne i artyleria są kluczowe dla rosyjskiego sposobu prowadzenia wojny, tymczasem siły rosyjskie na Ukrainie borykają się obecnie z problemami wynikającymi częściowo z trudności w pozyskaniu zarówno amunicji artyleryjskiej, jak i wystarczającej liczby nadających się do użytku zastępczych pojazdów pancernych.