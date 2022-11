"Nie wiem na 100 procent, co się stało. Myślę, że świat również tego nie wie" - powiedział w czwartek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski o okolicznościach eksplozji, do której doszło we wtorek na terytorium Polski. Zapowiedział, że "ukraińscy urzędnicy udadzą się na miejsce wybuchu (...), ponieważ Kijów chce uczestniczyć w badaniu tego zdarzenia".

Ukraiński przywódca wystąpił na forum za pośrednictwem łącza wideo podczas Bloomberg New Economy Forum, które odbywa się w Singapurze. "Nie wiem na 100 procent, co się stało. Myślę, że świat również tego nie wie" - powiedział Zełenski, cytowany przez Bloomberga. "Nie możemy powiedzieć konkretnie, że były to działania na przykład obrony powietrznej Ukrainy" - zastrzegł. W ocenie Bloomberga słowa te świadczą o tym, że Zełenski złagodził swoje stanowisko w sprawie pochodzenia rakiety, która we wtorek spadła na terytorium Polski. Wcześniej w czwartek prezydent USA Joe Biden powiedział, że dostępne obecnie dowody nie są zgodne z wcześniejszą wypowiedzią Zełenskiego, że eksplozji w Polsce nie spowodowała ukraińska rakieta. Przywódca podkreślił też, że "nie będzie pokoju, jeśli całe terytorium Ukrainy nie zostanie odzyskane, łącznie z Krymem, okupowanym od 2014 roku". Zakończenie wojny zależy od woli politycznej Rosji" - wskazał. sm/ akl/ Roma Bojanowicz