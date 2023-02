"Te doniesienia są fałszywe. Po więcej odsyłamy do CIA - oni też powiedzą, że to nie jest prawda" - powiedział Savett, poproszony przez PAP o komentarz w sprawie czwartkowego artykułu szwajcarskiej gazety "Neue Zuercher Zeitung".

Dziennik, który powołuje się na dwóch niemieckich posłów, z koalicji rządzącej i opozycji, podał że dyrektor Centralnej Agencji Wywiadowczej Bill Burns miał na polecenie prezydenta USA Joe Bidena wybadać gotowość Ukrainy i Rosji do rozmów pokojowych, proponując w połowie stycznia ofertę pokoju w zamian za ok. 20 proc. ukraińskiego terytorium. Obie strony miały ją odrzucić, co z kolei, według "NZZ", miało skłonić Bidena do decyzji o wysłaniu na Ukrainę czołgów M1 Abrams.

Niemieccy rozmówcy mieli ponadto stwierdzić, że w Waszyngtonu panuje rozłam w sprawie wojny: Burns wraz z doradcą ds. bezpieczeństwa narodowego USA Jake'iem Sullivanem mają faworyzować szybkie zakończenie konfliktu, by móc skupić się na Chinach, zaś szefowie Pentagonu i Departamentu Stanu opowiadają się przeciwko ustępstwom wobec Moskwy i za zwiększeniem pomocy wojskowej.

Jak powiedział PAP pragnący zachować anonimowość urzędnik administracji USA, Burns nie złożył Rosji żadnej propozycji i nie mógł tego zrobić, bo nie był w ostatnim czasie w Moskwie. Według doniesień "New York Times" i innych mediów z 19 stycznia, szef CIA spotkał się natomiast z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim w Kijowie. Według cytowanych przez "NYT" oficjeli, wizyta miała "wzmocnić nasze trwające poparcie dla Ukrainy i jej obrony przed rosyjską agresją".

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński