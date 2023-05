Całkowity koszt projektu szacowany jest na 1,6 mld euro. Rosja wyasygnuje 85 proc. tej kwoty - 1,3 mld euro - w formie pożyczki.

Odcinek kolejowy Raszt-Astara jest częścią międzynarodowego korytarza transportowego Północ-Południe, szlaku, który umożliwi Rosji dostęp do irańskich portów w Zatoce Perskiej w celu handlu z Bliskim Wschodem i Indiami.

Spodziewana wielkość przewozu towarów, to 15 mln ton rocznie. Odcinek Raszt-Astara ma zostać oddany do użytku do 2025 roku - przekazało Radio Swoboda.

