Począwszy od 1 czerwca towary wysyłane z północnowschodnich prowincji do miejsc docelowych w południowych Chinach mogą być transportowane przez port we Władywostoku - oświadczyła w poniedziałek chińska Generalna Administracja Celna.

Historia portowego miasta

Władywostok był chińskim terytorium do 1860 r., kiedy w wyniku podpisania Traktatu Pekińskiego ówczesny Haishenwai został scedowany przez dynastię Qing na rzecz Cesarstwa Rosyjskiego. Obecnie Władywostok jest największym rosyjskim miastem portowym na wybrzeżu Oceanu Spokojnego, centrum transportu morskiego na rosyjskim Dalekim Wschodzie, a także siedzibą rosyjskiej Floty Pacyfiku.

Przez 163 lata sąsiadujące z Władywostokiem chińskie prowincje Heilongjiang i Jilin nie miały bezpośredniego dostępu do morza. Towary musiały być transportowane drogą lądową do oddalonego o ponad 1000 km portu w Dalian i stamtąd wysyłane statkami na południe kraju. Chińskie media zwracają uwagę, że ta decyzja przyczyni się do obniżenia kosztów transportu, ponieważ oznacza ona skrócenie transportu drogowego do ok. 200 km, i szybszego rozwoju tych prowincji.

Nowe otwarcie

"Decyzja ta jest zgodna z krajowym planem strategicznym mającym na celu wzmocnienie starej bazy przemysłowej w północno-wschodnich Chinach i uproszczenie transgranicznego transportu towarów krajowych przez porty międzynarodowe" - napisano w oświadczeniu GAC.

Analitycy wypowiadający się dla chińskiego tabloidu "Global Times" zwrócili uwagę, że udział portu Władywostok w chińskim systemie handlowym jest "przełomem w chińsko-rosyjskiej współpracy gospodarczej i handlowej w kontekście konfliktu rosyjsko-ukraińskiego, a także nowym przełomem w chińsko-rosyjskiej współpracy lokalnej".

Gesty partnerów handlowych

James Dorsey z Rajaratnam School of International Studies na Nanyang Technological University ocenił, że otwarcie portu jest gestem "dobrej woli" wobec Chin. W rozmowie dla singapurskiego dziennika Lianhe Zaobao powiedział, że po wybuchu wojny rosyjsko-ukraińskiej szala stosunków chińsko-rosyjskich przechyliła się na korzyść Chin, a Rosja bardziej potrzebuje Chin, w związku z czym jest bardziej aktywna w promowaniu współpracy gospodarczej między oboma krajami. Dorsey zwrócił jednak uwagę, że choć Chiny staną się silniejszą stroną w stosunkach chińsko-rosyjskich, interpretacja, że Rosja stanie się państwem wasalnym Chin, jest zbytnim uproszczeniem, ponieważ Chiny również potrzebują wsparcia Rosji.

W lutym Chińskie Ministerstwo Zasobów Naturalnych wydało rozporządzenie dotyczące treści map, które wymaga dodawania starych chińskich nazw do obecnych rosyjskojęzycznych nazw geograficznych ośmiu miejsc wzdłuż granicy rosyjsko-chińskiej. Oznacza to, że obecnie Władywostok, stolica administracyjna regionu, ma na mapach nosić oficjalną chińską nazwę "Haishenwai".

