Chiński przywódca Xi Jinping gości w położonym w centralnej części Chin mieście Xi'an przywódców Kazachstanu, Kirgistanu, Tadżykistanu, Turkmenistanu i Uzbekistanu - środkowoazjatyckich państw powstałych po rozpadzie ZSRR. Celem dwudniowego szczytu ma być przypieczętowanie "trwałej przyjaźni" pomiędzy Chinami a krajami Azji Środkowej - napisał portal.

"Najważniejszym tematem tego szczytu jest wojna na Ukrainie i niepewność Rosji co do jej wpływów w regionie" - powiedział Yun Sun, dyrektor Programu Chińskiego w waszyngtońskim think tanku Stimson Center.

"Azja Środkowa od zawsze jest postrzegana jako poletko Rosji, lecz Chiny rozszerzają swoje wpływy w regionie; pojawiają się nowe aspiracje oraz kierunki dla stosunków Chiny-Azja Środkowa - możliwości, o których jak dotąd nie było mowy" - dodał Sun.