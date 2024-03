"Jeśli chodzi o liczbę rakiet, stale monitorujemy tempo produkcji, gromadzenie zapasów itp. Wiemy na pewno, ile mają rakiet. Fakt, że nie przeprowadzali ataków na sektor energetyczny przez ponad rok, pozwolił im zgromadzić pewną liczbę broni. Niestety, wróg ma teraz siłę, aby kontynuować swoje działania" - cytuje agencja Interfax Ukraina Budanowa, który mówił o tym w telewizji.

Według niego Rosja nie produkuje 100 rakiet operacyjno-taktycznych na miesiąc, ale "liczba ta jest znacząca".

"Kalibry gromadzono przez cały ten czas, są absolutnie gotowe do użycia" - powiedział Budanow. W jego opinii siły rosyjskie podjęły decyzję o używaniu "na razie" rakiet manewrujących Ch-101, które są skuteczniejsze niż Kalibry.

"Postanowili odbudować zapasy rakiet floty, ponieważ znacznie się już zmniejszyły, i zwiększyć do konkretnej liczby, której nie chcę teraz ujawniać. Wykonali to zadanie. Oznacza to, że są teraz technicznie gotowi do ich użycia. Podczas gdy flota gromadziła swoje pociski, rosyjskie siły powietrzne używały pocisków Ch-101" - wyjaśnił szef HUR.