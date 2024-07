"Czy ktoś czuje się bezpieczniej po rozmowie Viktora Orbana z Władimirem Putinem o 'powojennej architekturze bezpieczeństwa w Europie'?" – napisał Tusk. "Historia się nie powtarza, ale często się rymuje" - dodał. Orban powiedział po piątkowym spotkaniu z Putinem na Kremlu, że stanowiska Rosji i Ukrainy w sprawie zakończenia wojny są od siebie bardzo dalekie. "Za najważniejsze zadanie podczas naszej prezydencji w UE uważamy walkę o pokój" – podkreślił. Jak dodał, "bez dyplomacji i kanałów komunikacji nie osiągniemy pokoju".

"Po dwóch latach (wojny) brakuje państw, które utrzymywałyby kontakty z obiema wojującymi stronami. Węgry są akurat jednym z nielicznych takich krajów" – zauważył Orban. Putin powiedział, że traktuje wizytę Orbana jako próbę "wznowienia dialogu" i "dania mu dodatkowego impulsu".

W poniedziałek Węgry przejęły półroczną prezydencję w Radzie UE. Wielu polityków europejskich skrytykowało węgierską wizytę w Moskwie. Jeszcze w czwartek przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel napisał na X, że rotacyjna prezydencja UE, którą obecnie sprawują Węgry, nie ma mandatu do nawiązywania kontaktów z Rosją w imieniu UE. Powtórzył to w piątek szef unijnej dyplomacji Josep Borrell. Podróż Orbana do Moskwy skrytykował również sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg.