Niezapowiedziane spotkanie ma odbyć się zaraz po wtorkowej wizycie Orbana w Kijowie, gdzie premier Węgier rozmawiał z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim na temat ewentualnego zawieszenia broni i rozpoczęcia rozmów pokojowych. Była to pierwsza wizyta wysokiego rangą polityka węgierskiego w Kijowie od czasu rosyjskiej inwazji na Ukrainę w lutym 2022 roku.

Wcześniej spotkał się z nim w październiku w Pekinie

Orban spotkał się wcześniej z izolowanym na Zachodzie i ściganym przez Międzynarodowy Trybunał Karny (MTK) Putinem w październiku w Pekinie, za co był krytykowany przez sojuszników. Z kolei szef MSZ Węgier Peter Szijjarto, który w piątek ma towarzyszyć Orbanowi w Moskwie, wielokrotnie spotykał się z politykami rosyjskimi, w tym szefem MSZ Rosji Siergiejem Ławrowem.

W dzień wizyty Orbana w Kijowie Szijjarto rozmawiał telefonicznie z Ławrowem. Według komunikatu opublikowanego przez MSZ Rosji politycy podkreślili m.in. potrzebę zapewnienia praw mniejszości narodowych w Ukrainie. Zarówno MSZ Węgier, jak i kancelaria premiera nie odpowiedziały na pytanie PAP na temat ewentualnej wizyty Orbana w Moskwie.

W poniedziałek Węgry przejęły półroczną prezydencję w Radzie UE. W wywiadzie dla szwajcarskiego tygodnika „Die Weltwoche” po wizycie w Kijowie Orban oznajmił, że przygotowuje raport dla Rady Europejskiej na temat możliwości osiągnięcia pokoju na Ukrainie.

Czy Orban będzie rozmawiał z Putinem w imieniu Unii Europejskiej?

"Rotacyjna prezydencja UE, którą obecnie sprawują Węgry, nie ma mandatu do nawiązywania kontaktów z Rosją w imieniu UE" - oświadczył w czwartek przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel w nawiązaniu do planowanej wizyty premiera Węgier Viktora Orbana w piątek Moskwie. Michel we wpisie w serwisie X podkreślił, że stanowisko Rady Europejskiej jest jasne: Rosja jest agresorem, a Ukraina ofiarą. "Żadna dyskusja na temat Ukrainy nie może odbyć się bez Ukrainy" - zaznaczył.

Węgry objęły przewodnictwo w Radzie UE 1 lipca. Rolą kraju sprawującego prezydencję jest planowanie i organizowanie posiedzeń ministrów i ambasadorów krajów członkowskich.

