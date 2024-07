„Naszym celem jest wynegocjowanie nowego porozumienia w sprawie konkurencyjności, aby ożywić europejską ekspansję gospodarczą, jednocześnie promując otwartą gospodarkę i współpracę międzynarodową” – zadeklarował Orban.

Reklama

Krytyka globalnego podatku minimalnego i zielonej transformacji

Konkurencyjność jest jednym z priorytetów rozpoczynającej się w poniedziałek węgierskiej prezydencji w Radzie UE. Na kilka dni przed objęciem przewodnictwa w UE Orban rozmawiał o tym z szefami rządów Niemiec i Włoch, a także prezydentem Francji. Jak stwierdził po tych spotkaniach, wszystkie trzy państwa poparły program węgierskiej prezydencji w tym zakresie.

Reklama

Według niego Europa stała się mało atrakcyjnym miejscem do inwestowania w porównaniu z USA, Chinami czy Indiami. Jak napisał w „FT”, wprowadzenie globalnego podatku minimalnego, czemu długo sprzeciwiały się Węgry, „okazało się katastrofalną porażką”.

Węgierska prezydencja w Radzie UE: Ambitne plany Orbana

„Utrata konkurencyjności UE była w ostatnich dziesięcioleciach tendencją rosnącą. Spadek ten można przypisać przede wszystkim błędnym decyzjom Brukseli, które są sprzeczne z realiami światowej gospodarki” – napisał premier Węgier, jako przykład podając m.in. zieloną transformację.

„Węgry przygotowują się do wyjątkowo aktywnej prezydencji w UE” – zapowiedział. „Nadszedł czas, aby odłożyć na bok spory ideologiczne i uruchomić silnik Europy” – dodał.

Szef węgierskiego rządu przejął w poniedziałek w Brukseli przewodnictwo w Radzie UE od premiera Belgii Alexandra de Croo. Węgierska prezydencja potrwa do końca roku; wówczas przewodnictwo w Radzie przejmie Polska.

Priorytety węgierskiej prezydencji: Obrona, imigracja i polityka spójności

Prócz kwestii konkurencyjności wśród priorytetów węgierskiej prezydencji są też m.in. wspieranie europejskiego przemysłu obronnego i wspólnych zamówień publicznych w dziedzinie obronności, rozwój partnerstw zewnętrznych w celu przeciwdziałania nielegalnej imigracji oraz strategiczna debata na temat przyszłości polityki spójności.

Znaczenie hasła węgierskiej prezydencji i relacje z USA

Oficjalnym hasłem węgierskiej prezydencji w Radzie UE jest "Make Europe Great Again" (ang.: uczyńmy Europę znów wielką). Nawiązuje ono do słynnego sloganu wyborczego byłego prezydenta USA Donalda Trumpa "Make America Great Again". Rząd Orbana utrzymuje bliskie relacje z Trumpem, który w listopadowych wyborach prezydenckich w USA zmierzy się z Joe Bidenem. (PAP)

mrf/ kar/